محمود الليثي يُشعل تونس بـ "قدها" ويخطف الأضواء في مهرجان أوذنة الدولي



القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمود الليثي لتفجير طاقته الغنائية على المسرح التونسي يوم 29 يوليو الجاري، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية في "أوذنة". الليثي، الذي يحل ضيفًا على تونس كالمصري الوحيد المشارك هذا العام، يُحضّر مفاجآت لجمهوره من خلال باقة مميزة من أشهر أغانيه التي تحوّلت إلى أيقونات في حفلات الأفراح والمهرجانات الشعبية.

هذا الظهور الدولي ليس صدفة، بل يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة "قدها" بالتعاون مع النجم محمد رمضان، والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ لحظة إطلاقها على يوتيوب. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان تاج، وتوزيع إيهاب كوليبكس، وقد أثبتت أن الليثي لا يزال في صدارة نجوم الأغنية الشعبية بتجارب موسيقية غير تقليدية تلامس كل الأذواق.

ولم يتوقف عند ذلك، إذ طرح أيضًا أغنية بعنوان "أنا يا ابني نمبر وان" من كلمات حسين خالد وتوزيع فلسطيني، حاملة توقيعه المميز وروحه الساخرة التي جعلت جمهوره يرددها في كل مكان.

اخر أعمال محمود الليثي

أما أبرز محطات الليثي الأخيرة، فكانت من خلال غنائه لتتر مسلسل "شباب امرأة"، الذي عُرض في رمضان الماضي ولاقى صدى واسع. الليثي قدّم الأغنية "عيني ع الشرف" بإحساس شعبي عميق لامس المشاهدين، وهي من كلمات محمد النجار، ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أكرم عادل، لتُضاف إلى أرشيفه الفني الحافل بتترات ناجحة.

مسلسل "شباب امرأة" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد حسن، وبطولة النجمة غادة عبد الرازق إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقي، ورانيا منصور.