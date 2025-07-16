تعرف على تفاصيل الموسم الثاني لمسلسلWednesday

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت منصة نتفليكس عن الفيديو الترويجي الرسمي للموسم الثاني من مسلسلها الأشهر "Wednesday"، لتُشعل مواقع التواصل وتحصد أكثر من مليون مشاهدة خلال ساعات من طرح الإعلان.

الموسم الجديد، الذي بات يُعتبر من أكثر الإصدارات المنتظرة لعام 2025، سيُعرض على مرحلتين: الجزء الأول ينطلق في 6 أغسطس، والثاني يُستكمل في 3 سبتمبر، ليبقى جمهور "وينزداي آدامز" على موعدٍ مع التشويق المزدوج.

أحداث مسلسل Wednesday



تعود جينا أورتيجا بدورها الأيقوني كـ "وينزداي" إلى أكاديمية "نيفرمور"، ولكن هذه المرة... الأمور أكثر غموضًا، والأسرار أعمق، والوجوه أكثر غرابة. الموسم الجديد يقدّم حبكة متداخلة تتقاطع فيها العلاقات، وتتساقط فيها الأقنعة، في توليفة مشبعة بـالكوميديا السوداء والرعب القوطي صراعات مع العائلة، شكوك في الأصدقاء، ومواجهة أعداء من الماضي... وينزداي تعود ولكنها ليست كما كانت، والعالم من حولها يزداد غرابةً وظلامًا.

الموسم الثاني من تأليف الثنائي ألفريد جوغ ومايلز ميلر، وتيم بورتون في قيادة الإخراج والإنتاج التنفيذي، ما يعد بجولة جديدة داخل كوابيس ملوّنة وسحر مظلم.

يشارك في بطولة الموسم الجديد:

جينا أورتيجا، إيما مايرز، ستيف بوسيمي، كاثرين زيتا جونز، لويس جوزمان، موسى مصطفى، بيلي بايبر وغيرهم، مع مجموعة لامعة من ضيوف الشرف أبرزهم:ليدي غاغا، ثانديوي نيوتن، كريستوفر لويد، هيذر ماتارازو، وفرانسيس أوكونور.