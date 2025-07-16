نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل تهنئ تامر حسني على طرح ألبوم لينا ميعاد..ماذا قالت ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت الفنانة بسمة بوسيل تهنئة لطليقها النجم تامر حسني بمناسبة طرح ألبومه الجديد "لينا معاد"، الذي صدر اليوم الثلاثاء 15 يوليو عبر موقع "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى، بعد تأجيل دام 5 أيام بسبب أزمة الإنترنت الأخيرة في مصر، حيث كان من المفترض إطلاقه الخميس الماضي.

ونشرت بسمة بوستر الألبوم عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلّقت قائلة: "مبروك يا تيمو.. بالتوفيق والنجاح دايمًا".

ليرد عليها تامر حسني:"احلى مباركة في الدنيا شكرا يا بسبوسا ".

تفاصيل ألبوم لينا ميعاد





سبق وطرح تامر حسني أول اغنيتين من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الاولى أغنية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الثانية "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.

وجاءت قائمة أغاني الألبوم كالتالي:



1. الأنوثة الطاغية

2. يا حب

3. حبك لو غلطة

4. خلونا نشوفكم تاني

5. لينا معاد

6. هو ده بقى !!

7. حبيبي تقلان

8. الذوق العالي

9. يلا يا كداب

10. واحشني يا ابن اللذينة

11. الاحتياج وحش

12. هيموت ويرجع

13. مستني إيه؟

14. حفلة تخرج من حياتي

15. ملكة جمال الكون.



تفاصيل ألبوم بسمة بوسيل الجديد





يأتي ميني ألبوم بسمة بوسيل مكون من 6 أغنيات متنوعة بين اللهجة المصرية والمغربية، الأغنية الأولى تحمل اسم أبو حب من كلمات مصطفي حدوتة، وألحان عطار وتوزيع جلال حمداوي، مكس وماستر جلال حمداوي، وأغنية هو اللي نسيني من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد خلف وتوزيع أنور عمرو، مكس وماستر مصطفي رؤوف، أما أغنية ليه كده؟ تأتي من كلمات عليم، وألحان اسلام رفعت وتوزيع جلال حمداوي، وأغنية يا خسارة من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، كما تأتي أغنية وصلتني شي أخبار من كلمات يونس ادامه، وألحان محمد رفاعي وتوزيع أمين هواري ومكس وماستر بلال أفريكانو، وأغنية حلم التي تحمل نفس اسم الألبوم من كلمات وألحان وتوزيع ندي أزهري ومکس وماستر مصطفى رؤوف.