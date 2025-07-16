نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يحتفل بـ"الذوق العالي" مع الكينج محمد منير في أجواء خاصة بحضور أبناء الراحل محمد رحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل النجم تامر حسني بطرح أغنيته الجديدة "الذوق العالي" والتي جمعته لأول مرة بالكينج محمد منير، في لقاء فني استثنائي خطف الأنظار، وذلك بحضور مميز لأبناء الملحن الراحل محمد رحيم، "هارتي" و"ماس".

وجاء الاحتفال وسط أجواء مليئة بالمحبة والامتنان، خاصة أن الأغنية تمثل آخر الأعمال التي لحنها الموسيقار محمد رحيم قبل رحيله، ما أضفى على المناسبة طابعًا إنسانيًا مؤثرًا.

وعبّر تامر حسني عن سعادته بهذا التعاون التاريخي مع منير، مؤكدًا أن العمل يحمل قيمة فنية وإنسانية كبيرة، خصوصًا مع مشاركة أبناء رحيم في لحظة توثّق حب والدهم للفن وحرصه على تقديم ألوان موسيقية تجمع الأجيال.

أغنية "الذوق العالي" من كلمات تامر حسين ،وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتُعد إحدى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد "لينا ميعاد.



كلمات الأغنية



عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي

آه یا واخدنا لفوق حلاوتك ياللي في بالي ياللي في بالي

عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي

آه یا واخدنا لفوق حلاوتك ياللي في بالي ياللي في بالي

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

هتتباس يعني هتتباس

دوقني شهدك أدوق ده انا هنيئا لي هنيئا لي

اصل مفيش مخلوق يجراله اللي بيجرالي اللي بيجرالي

دوقني شهدك أدوق ده انا هنيئا لي هنيئا لي

اصل مفيش مخلوق يجراله اللي بيجرالي اللي بيجرالي

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

هتتباس يعني هتتباس.



تفاصيل ألبوم لينا ميعاد





سبق وطرح تامر حسني أول اغنيتين من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الاولى أغنية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الثانية "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.