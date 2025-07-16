نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم الطفولة اتحقق.. آية سليم تحتفل بأول ظهور لها مع تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الممثلة الشابة إيه سليم عن سعادتها البالغة بمشاركتها كموديل في كليب "حبك لو غلطة"، أحد أغاني ألبوم تامر حسني الجديد "لينا ميعاد"، والمقرر طرحه رسميًا غدًا.

وقالت إيه عبر حسابها الرسمي:

"حلم الطفولة اتحقق.. صورت كليب (حبك لو غلطة) مع تيمو اللي كنت بحبه من زمان، وصوره كانت متعلقة في أوضتي، ولحد النهاردة كان نفسي أقف قدامه. مبسوطة جدًا وممتنة على التجربة دي، شكرًا من قلبي."

وتعد هذه هي أول مشاركة لإيه سليم مع النجم تامر حسني.



تفاصيل أغنية حبك لو غلطة

والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني ، توزيع وميكس شريف مكاوي ، ماستر علي فتح الله .

كلمات أغنية لو حبك غلطة



أنت الوحيد

اللي النظرة منه ليا تساوي عمر

والوحيد اللي يؤمر في قلبي أمر

والوحيد اللي باجي لحد عنده

وبسلم ليه

من حبي فيك

نفسي اقولك

كلمه أكبر من بحبك

نفسي اعيشلك

عمري كله وأنا جنبك

نفسي تشوف

ابتسامتي لما تيجي

السيرة عليك

حبك لو غلطة

والزمان رجع بيا

أنا تاني هغلطها

وهحبك أكتر كمان

وكفايه خوفك عليا

والامان اللي بحسه

وانت قدام عينيا

ياريتني أحبك من زمان

طب اسمع دي

مُتعتي وانا باخد بالي

حبيبي منك

وانا بسمع كل خير

حبيبي عنك

مش بشوف في الدنيا

عمري لحد غيرك

كل حاجه فيا ليك

واسمع دي

لسه جوه قلبي شيئ محيرني

مهما عدى وقت عينيك بتوترني

لسه كل مرة أشوفك

بحس إني أول مرة أشوف عينيك

حبك لو غلطه

والزمان رجع بيا

أنا تاني هغلطها

وهحبك أكتر كمان

وكفاية خوفك عليا

والآمان اللي بحسه

وأنت قدام عنيا

يارتني أحبك من زمان.



تفاصيل ألبوم لينا ميعاد





سبق وطرح تامر حسني أول اغنيتين من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الاولى أغنية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الثانية "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.