نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيهان الشماشرجي: "أحمد وأحمد" اختبار نفسي... والتصوير كاد يصيبني بالفزع! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي أن مشاركتها في فيلم أحمد وأحمد شكّلت تحديًا فنيًا وإنسانيًا بالنسبة لها، ووصفت الدور بأنه اختبار لقدرتها على تجسيد شخصية تحمل الكثير من التعقيد النفسي.

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن الفيلم لا يعتمد فقط على وجود نجوم كبار مثل أحمد السقا وأحمد فهمي، بل يقدم قصة مشوقة تُحاكي الواقع وتغوص في أعماق النفس البشرية. وأضافت أنها تؤدي دور "دوحة"، خطيبة أحمد فهمي، وهي شخصية واقعية تجد نفسها فجأة وسط حالة من الغموض والارتباك، بعد حادثة فقدان ذاكرة تقلب مجرى الأحداث.

وأكدت أن "دوحة" ليست مجرد دور تقليدي في حياة البطل، بل تحمل أبعادًا نفسية عميقة بسبب التغيرات المفاجئة التي تواجهها، ومحاولاتها فهم نوايا المحيطين بها.

وأوضحت أن الدور تطلب منها دراسة نفسية دقيقة وتحضيرات مكثفة لفهم التوترات التي تعيشها الشخصية.

كما تحدثت جيهان عن كواليس التصوير، مشيرة إلى تعرّض أحمد السقا لإصابة أثناء أحد مشاهد الأكشن، وهو ما جعلها تشعر بالخوف من بعض المشاهد الخطرة.

واختتمت حديثها بالتعبير عن أملها في أن يلمس الجمهور حجم الجهد والصدق في أدائها، بعيدًا عن مساحة الدور على الشاشة.