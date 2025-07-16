راغب علامة يُشعل أجواء صيف 2025 في العلمين ويواصل نجاحاته بأغنية «ترقيص»

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد السوبر ستار اللبناني راغب علامة لإحياء واحد من أضخم حفلات صيف 2025 ضمن فعاليات مهرجان «بورتو بيتس» الذي ينطلق داخل جولف بورتو مارينا بمدينة العلمين الجديدة، وتنظيم المنتج ياسر الحريري، الذي يضع لمساته الخاصة لاستقبال هذا الحدث الفني الكبير بتجهيزات عالمية غير مسبوقة تليق بمكانة مصر كوجهة فنية عربية مميزة وبجماهيرية السوبر ستار.

ويقام الحفل المنتظر مساء الخميس الموافق 17 يوليو الجاري، حيث يستعد لاستقبال عشرات الآلاف من جمهور راغب علامة من مصر ومختلف الدول العربية ممن يختارون العلمين الجديدة كوجهة صيفية تجمع بين السياحة والفن والاحتفالات الراقية.

ويأتي هذا الحفل بعد أيام قليلة من النجاح الكبير الذي حققه راغب علامة في حفله الأخير بجزيرة قبرص، والذي أحياه في فندق ميريت رويال وسط حضور جماهيري لافت توافد خصيصًا من لبنان والأردن وفلسطين ودول الخليج لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة على أنغام أرشيفه الغنائي الثري.

وقدّم علامة خلال الحفل باقة من أنجح أغنياته القديمة والجديدة، إلى جانب أدائه المباشر لأحدث أغانيه «ترقيص» التي أشعلت الأجواء وتفاعل معها الجمهور مرددًا كلماتها بحماس شديد. كما فاجأ السوبر ستار الحضور بوصلة طربية مؤثرة أعاد فيها رائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ «نبتدي منين الحكاية» بأسلوبه الخاص، لتضيف للحفل لمسة حنين أصيلة.

يُذكر أن أغنية «ترقيص» التي طرحها راغب علامة مؤخرًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية قد حققت انتشارًا واسعًا وسرعان ما تصدرت الترند في عدد من الدول العربية، متجاوزة حاجز 10 ملايين مشاهدة في أيام قليلة من إطلاقها. الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح.

تحمل الأغنية طابعًا إيقاعيًا حيويًا وأجواءً راقصة صيفية، وتعبّر كلماتها بأسلوب خفيف عن حالة فرح وانطلاق تعكس مزاج الجمهور الباحث عن البهجة والتغيير، ما جعلها خيارًا أساسيًا في معظم حفلات راغب علامة هذا الموسم.

ويواصل راغب علامة تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء العربي بتحقيقه رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري خلال مشاركته الأخيرة في مهرجان «موازين» بالمغرب، حيث حضر حفله أكثر من ١٥٠ الف منفرّة وقوفًا، وقدّم عرضًا استثنائيًا مزج فيه بين الرومانسية والطاقة الإيجابية التي تميز مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود.

بهذا الزخم، يواصل راغب علامة صناعة موسم صيفي فني مزدحم بالأرقام القياسية والحفلات المميزة، مؤكدًا قدرته الدائمة على التجدد ومفاجأة جمهوره بأعمال تجمع بين الأصالة والإيقاع العصري.