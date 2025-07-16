نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل وفيلم.. زينة مذيعة في أحدث أعمالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة زينة لتصوير وتحضير أحدث اعمالها الفنية وهم: (مسلسل في رواية أحدهم - ورد وشيكولاتة، فيلم الشيطان شاطر).

زينة مذيعة في أحدث أعمالها

وتجسد زينة شخصية مذيعة في مسلسل في رواية أحدهم – ورد وشيكولاتة، وايضا تجسد زينة خلال فيلم الشاطر شخصية مُذيعة اسمها فريدة.

مسلسل في رواية أحدهم - ورد وشيكولاتة

بدأت زينة تصوير مسلسل ورد وشيكولاتة خلال الفترة الماضية، وتشارك في بطولته بجانب محمد فراج، والمقرر عرضه على منصة يانغو بلاي، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته أيضًا كل من: مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، مها نصار، وآخرين.

فيلم الشيطان شاطر

أيضًا تنتظر زينة فيلم الشيطان شاطر بطولة أحمد عيد، والذي يدور في إطار كوميدي فانتازي حول صراع الخير والشر، ويشارك بطولته كل من محمود حميدة، ومحمد أنور وعبدالعزيز مخيون وحنان سليمان، وأحمد الحجار، وأحمد أمين كضيف شرف، وآخرين.

اخر اعمال زينه

وكان اخر اعمال زينه هو مسلسل العتاولة 2، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، منة بدر تيسير، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبدالعزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، أحمد عبدالإله، أحمد بلة، لبنى ونس، رامي الطمباري، أمير صلاح الدين، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسي.

وايضا شاركت في فيلم الدشاش، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "الدشاش"، صاحب ملهى ليلي، يعيش حياة مليئة بالمواجهات والصراعات، إلى أن يتعرض لأزمة كبرى تقلب موازين حياته. هذه المحنة تدفعه لإعادة التفكير في مساره ومحاولة إصلاح أخطائه، في إطار درامي مشوّق مليء بالمفاجآت، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.