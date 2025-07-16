نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 29 يوليو.. محمود الليثى يحيى حفلا غنائيا فى المهرجان الدولى للفنون الشعبية بتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيى الفنان محمود الليثي يوم 29 من شهر يوليو الجارى حفلا غنائيا، ضمن المهرجان الدولي للفنون الشعبية بـ أوذنة، المقام في تونس.

أحدث اعمال محمود الليثى

سبق، طرح محمود الليثي أغنية جديدة بمشاركة النجم محمد رمضان بعنوان "قدها" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان تاج وتوزيع إيهاب كوليبكس، وايضا طرح أغنية بعنوان "أنا يا ابني نمبر وان" من كلمات حسين خالد وتوزيع فلسطينى.

اخر اعمال محمود الليثي

وكان اخر اعمال محمود الليثي هي اغنيه "عينى ع الشرف" وهي تتر مسلسل شباب امرأة وعرض فى موسم رمضان الماضى، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق، أغنية من كلمات محمد النجار وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع أكرم عادل.

كلمات أغنية "يا عيني على الدلع" من "شباب امرأة

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: عيني على الشرف، هنداري إيه ونخبي إيه ما كله اتعرف، يا عيني على الشرف، شكله اختلف وكمان خلاص تمنه اتصرف، مهما اختلط علينا الغلط، ده برضو غلط، خاف من اللي شدت حيلها وعيارها فلت، عيني على الفضيلة، على القلوب بقت تقيلة، على النفوس سهلة الرذيلة، النفس لو محتاجة حاجة، بتخترع مليون وسيلة، يا عيني على الدلع