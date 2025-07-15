نداء شرارة تشوق الجمهور لأحدث أغانيها ”وش الخير “

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة نداء شرارة، لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم “وش الخير “ خلال الفترة المقبلة، ضمن البومها الجديد.

شوقت المطربة الاردنية نداء شرارة، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام” على أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “وش الخير “، والذي من المتوقع أن تحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

وشاركت عبر حسابها مقطع من الأغنية وعلقت عليها قائلة: «قريبًا وش الخير، كلمات الشاعراحمد العزب، ألحان نداء شرارة، توزيع موسيقى هشام البنا، فيديو المبدع أحمد غريزمان، وتصوير بسام رمضان ».

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال نداء شرارة، طرحها لأغنية «ودع كل شيء»، التي تنتمي للطابع الدرامي، وهي من كلمات وألحانها وتوزيع خالد مصطفى، والفيديو وائل درابسة.