فن ومشاهير

نداء شرارة تشوق الجمهور لأحدث أغانيها ”وش الخير “

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نداء شرارة تشوق الجمهور لأحدث أغانيها ”وش الخير “

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة نداء شرارة، لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم “وش الخير “ خلال الفترة المقبلة، ضمن البومها الجديد.

 

شوقت المطربة الاردنية نداء شرارة، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام” على أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “وش الخير “، والذي من المتوقع أن تحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

 

وشاركت عبر حسابها مقطع من الأغنية وعلقت عليها قائلة: «قريبًا وش الخير، كلمات الشاعراحمد العزب، ألحان نداء شرارة، توزيع موسيقى هشام البنا، فيديو المبدع أحمد غريزمان، وتصوير بسام رمضان ».

 

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال نداء شرارة، طرحها لأغنية «ودع كل شيء»، التي تنتمي للطابع الدرامي، وهي من كلمات وألحانها وتوزيع خالد مصطفى، والفيديو  وائل درابسة.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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