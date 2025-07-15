بفستان زفاف.. آمال ماهر تطرح أحدث اغانيها "خبر عاجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة آمال ماهر أحدث اعمالها الفنية "خبر عاجل"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب.

تفاصيل اغنيه "خبر عاجل"

واغنية خبر عاجل من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي توما، وتُعد من أبرز الأغاني المنتظرة في الساحة الغنائية لهذا الصيف.

آمال ماهر بفستان زفاف "خبر عاجل"

ظهرت "ماهر" خلال الفيديو وهي ترتدي فستان زفاف، وهو نفس الفستان التي كانت قد أثارت به الجدل قبل أيام على منصات التواصل الاجتماعي، لتكهن البعض بزواجها.

كلمات اغنية "خبر عاجل"

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: مبروك يا بنات فيه خبر عاجل، اه ده قصده عليا، وانا بعد الصبر لقيت راجل، وملالي عينيا، وظهر لي اهه بطل الحدوته، خلاني بقيت بيه مربوطه، وقفت حياتي عليه، هيصوا وارقصوا ادي صاحبتكم مبسوطه معاه، واللي هيقرصني يحصلني يا فرحته يا هناه، الحب بيعدي وهعديكوا، ويا حظه اللي يلاقي شريكه، ده يتبت يمسك فيه، بين ايدي ملكته، وبقيت ملكه ف مملكته، ده انا يكفي انا غيرتك حركته.

تفاصيل ألبوم آمال ماهر الجديد

ويضمن ألبوم آمال ماهر الجديد عدة أغانى منها "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمدي، وتوزيع مادي، أغنية "يا جبروتك" من كلمات عليم، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع إلهامي دهيمة، واغنية "عقدة حياته" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وايضا أغنية "حاجة غير"، من ألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، أغنية "مضمون" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، أغنية "إتراضيت" لـ أحمد المالكي، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع عمرو الخضري.