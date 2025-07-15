الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلق النجم المصري تامر حسني ألبومه الجديد "لينا معاد" بالتعاون مع شركة "وارنر ميوزك الشرق الأوسط"، في خطوة تُعد الأبرز في مسيرته الفنية نحو العالمية، حيث تم طرح الألبوم رسميًا في 15 يوليو 2025 عبر جميع المنصات الرقمية.

تامر حسني يطلق ألبوم لينا معاد

وفي بيان صحفي، عبّر تامر حسني عن حماسه قائلًا: "لطالما اعتبرت الموسيقى تجربة مشتركة مع الجمهور، وهذا الألبوم يحتفي بهذه الفلسفة. متحمس للتعاون مع وارنر ميوزك لتقديم محتوى يليق بجمهوري العزيز".

من جانبها، رحبت شركة "وارنر ميوزك" بانضمام تامر إلى قائمتها، معتبرة الخطوة رسالة قوية لدعم المواهب العربية، حيث قال ألفونسو بيريز سوتو، نائب رئيس الشركة: "تامر حسني من أبرز النجوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومصر من الأسواق ذات الأولوية لدينا".

وأضاف سايمون روبسون، رئيس قسم الموسيقى المسجلة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالشركة: "موهبته وشغفه الفني يلقى صدى عالميًا، ونحن متحمسون لمشاركته في هذه الرحلة".

ويُتوقع أن يقدم "لينا معاد" مزيجًا بين الأسلوب الفني الخاص بتامر والتأثيرات الموسيقية العالمية، في ألبوم يهدف إلى الوصول لجمهور واسع يتجاوز حدود المنطقة العربية.

يُذكر أن تامر حسني يتمتع بجماهيرية ضخمة تفوق 70 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسجلٍ فني حافل بأعمال حققت نجاحًا لافتًا في الغناء والسينما.