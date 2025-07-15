نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيم الحسن يشارك في رمضان 2026 بمسلسل مولانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان تيم حسن علي بطولة مسلسل جديد بمشاركة، ومن المقرر عرضه في رمضان 2026، تأليف لبنى الحداد وإخراج سامر البرقاوي.

تفاصيل مسلسل تيم حسن

ويحمل المسلسل إسم مولانا، وتشاركه البطولة نور علي، ويتم حاليًا ترشيح النجوم المشاركين في العمل، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال تيم حسن

وكان آخر أعمال تيم حسن في الدراما مسلسل تاج، وتناول العمل قصة الملاكم تاج، والذي يمر بالعديد من الصعوبات والديون في حياته، مما يضطره للعودة والعمل مع فريق الملاكمة السابق الخاص به، والذي يعمل في الخفاء على مقاومة الاحتلال الفرنسي، بطولة تيم حسن، بسام كوسا، فايا يونان، نورا رحال، وآخرين، تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي،

وايضا مسلسل تحت سابع أرض، والذي عرض في رمضان 2025، والمسلسل من بطولة تيم حسن وكاريس بشار، ومنى واصف، وأنس طيارة، وتيسير إدريس، ومجد فضة، وسارة بركة، ورهام القصار، ودارت أحداث حول الضابط موسى الذي يستغل صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية بطرق فاسدة وملتوية، مما يجعله في مواجهة مباشرة مع الأشخاص الذين يبتزهم.

آخر أعمال نور علي

وكان آخر أعمال نور علي الدرامية مسلسل البطل، للمخرج الليث حجو، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا في رمضان 2025، والمسلسل من بطولة بسام كوسا، ومحمود نصر، ونور علي، وخالد شباط، ونانسي خوري، ووسام رضا، وهيما إسماعيل.