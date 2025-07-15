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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد فهمي التحضير لمسلسله الجديد اتنين قهوة، بمشاركة الفنانة السورية مرام علي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

تفاصيل شخصية أحمد فهمي في مسلسل 2 قهوة

ويظهر احمد فهمي ضمن أحداث مسلسل 2 قهوة بشخصية دكتور جامعي مشهور ويقدم برنامجًا تلفزيونيًا، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

موعد عرض مسلسل 2 قهوة

ومقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، وكان مقرر تصوير العمل نهاية العام الماضى وعرضه قبل شهر رمضان 2025، ولكن تم تأجيله وبدء تصويره حاليًا ليكون من أوائل أعمال الأوف سيزون في 2025.

أبطال مسلسل 2 قهوة

وتضم قائمة أبطاله بجانب أحمد فهمي، كل من: مرام علي، ميريت عمر الحريري، محسن محي الدين، عمر محمد رياض، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، كريم العمري، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبدالعاطي.

آخر أعمال أحمد فهمى

وكان آخر أعمال أحمد فهمى، مسلسل في لحظة الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، وشارك فى بطولته ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، خالد منصور، جلا هشام، أيسل رمزي، بتول الحداد، أحمد الشامي، راندا المهندس، عماد رشاد، بسنت حاتم، ملك بدوي، كريم صبحي، فكري سليم، سامح بسيوني ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.