نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإبداع العربي" يعود بدورته الثانية في ديسمبر تحت رعاية "الوطنية للإعلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإبداع العربي عن انطلاق الدورة الثانية في منتصف ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام، في خطوة تعزز من مكانة القاهرة كحاضنة للإبداع وملتقى للمبدعين العرب.

ووجّه رئيس المهرجان، الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، الشكر إلى رئيس الهيئة الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، على رعايته للمهرجان ودعمه لأهدافه الثقافية، مؤكدًا أن المهرجان يسعى لإعادة القاهرة إلى مكانتها التاريخية كعاصمة للإبداع العربي.

- مسابقة جديدة للبورتريه تشجع المواهب الشابة

وأشار "الحكيم" إلى أن الدورة الثانية ستشهد إضافة مسابقة جديدة في مجال الفن التشكيلي، مخصصة لفن البورتريه، وتهدف إلى دعم وتشجيع شباب الرسامين وطلاب كليات الفنون الجميلة في العالم العربي.

وتُقام فعاليات المهرجان برعاية واستضافة مكتبة مصر العامة بالدقي، إلى جانب استمرار المسابقتين الرئيسيتين في السينما والبودكاست، بما يوسّع من نطاق المشاركة ويعزز التنوع الفني والثقافي.

- قريبًا: فتح باب المشاركة والإعلان عن لجان التحكيم

من جهتها، قالت مديرة المهرجان، الأستاذة بمعهد السينما، د. ثناء هاشم، إن المهرجان سيعلن خلال أيام عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقديم للأعمال المشاركة من جميع الدول العربية في مسابقاته الثلاث، إلى جانب شروط القبول.

كما سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان تباعًا عن أعضاء لجان التحكيم، والمكرّمين في كل مجال، وكذلك الندوات والورش الفنية التي تصاحب الدورة الثانية، والتي تنظمها مؤسسة إبداع للثقافة والفنون.