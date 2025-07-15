نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض في موسم الشتاء.. ياسر جلال مذيع تلفزيوني ضمن أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان ياسر جلال لعرض أحدث أعماله الفنية هو مسلسل للعدالة وجه آخر، الذي يتكون من 15 حلقة ويدور في إطار اجتماعي تشويقي.

تفاصيل شخصية ياسر جلال في مسلسل للعدالة وجه آخر

ويظهر ياسر جلال بشخصية مذيع تلفزيوني ضمن أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر، بينما تظهر أروي جودة بدور زوجته، ومن المقرر ان يعرض خلال موسم الشتاء القادم ضمن أجواء من الغموض والتشويق.

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر

ويضم مسلسل للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، ونوران ماجد، ومجموعة من النجوم لم يتم الإعلان عنهم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

قصة مسلسل للعدالة وجه آخر

تدور أحداث حول جريمة قتل يتهم فيها ياسر جلال، الذي بلعب شخصية مذيع يفتح ملف تجارة بيع الأعضاء البشرية، ويواجه مطاردة من بعض رجال الأعمال، حيث تُلفق له قضية قتل، ويبدأ في البحث عن دليل براءته بطرق متنوعة، مما يؤدي إلى تقلب الأحداث بشكل مثير

آخر اعمال ياسر جلال

وكان آخر اعمال ياسر جلال هو مسلسل "جودر 2"، الذي عُرض خلال رمضان الماضي، بمشاركة نجوم مثل نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، ومحمود البزاوي. كتب نصه أنور عبد المغيث وأخرجه إسلام خيري.