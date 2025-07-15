بعد أزمتها مع آية سماحة.. مشيرة إسماعيل وابنتها في ضيافة منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة مشيرة إسماعيل وابنتها في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها الشهير معكم، المذاع عبر شاشة قناة ON يوم الخميس القادم.

موعد عرض حلقة مشيرة إسماعيل مع منى الشاذلي

ومن المقرر أن يكون موعد عرض حلقة مشيرة إسماعيل مع منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي مساء يوم الخميس 17 يوليو في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر شاشة قنوات «ON»، وتُعاد الحلقة يوم الجمعة في تمام الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت مصر.

مني الشاذلي تروج لـ حلقه مشيرة إسماعيل

سبق، روجت منى الشاذلي لحلقتها مع مشيرة إسماعيل، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: «في ظهور خاص مشيرة إسماعيل وابنتها ضيفتا معكم منى الشاذلي الخميس 10 مساءً».

برومو حلقة مشيرة إسماعيل مع منى الشاذلي

وتتحدث مشيرة إسماعيل خلال الحلقة عن مشوارها الفني، وكواليس الصلح بينها وبين الفنانة الشابة آية سماحة، وايضا تتحدث عن أسباب غيابها الطويل عن الشاشة، تسلط الضوء على الجانب الشخصي من حياتها، وعلاقتها بابنتها التي تظهر معها لأول مرة في لقاء تلفزيوني.

تفاصيل أزمة آية سماحة ومشيرة إسماعيل

بدأت الأزمة بين آية سماحة ومشيرة إسماعيل، حين تقدمت الفنانة القديرة بشكوى رسمية للجهات المختصة ضد عيادة بيطرية تقع في الدور الأرضي من العقار الذي تسكن فيه، وذكرت في شكواها أن العقار سكني، وأن وجود العيادة تسبب في إزعاج السكان بسبب الروائح والضوضاء، إضافة إلى ما وصفته بحجم الكلاب الكبير الموجود هناك، ما أدى إلى غلق العيادة من قبل الجهات المعنية، لتقم الفنانة اية سماحة بالهجوم علي مشيرة ولكنها اعتذرت منها وتم الصلح بين الطرفين بواسطه الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.