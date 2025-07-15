مي عمر تخطف الأنظار لها بفستان مجسم في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة مي عمر انظار جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ مي عمر

وظهرت مي عمر بإطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم باللون الأسود، اختارت وضع ألوان هادئة في مكياجها، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

أحدث اعمال مي عمر

ومن ناحية أخرى، تترقب مي عمر عرض أحدث أفلامها “الغربان”، الذي تدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عام 1941، متناولًا معركة العلمين الشهيرة وقائدها الألماني رومل، ضمن حبكة تاريخية مشوقة. تشارك مي البطولة إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، وصفاء الطوخي.

آخر أعمال مي عمر

وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل “إش إش” من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، وأحمد زاهر.

قصة مسلسل “إش إش”

وتدور أحداثه حول فتاة تُدعى “إش إش”، التي ترث من والدتها الجمال والفقر، وتجد نفسها مجبرة على العمل كراقصة. ومع مرور الوقت، تدخل في حياة عائلة “الجريتلي” لتكتشف أن حياتها مرتبطة بأسرار قديمة.