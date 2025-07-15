عمرو دياب يستعد للعودة إلى بيروت بحفل مرتقب في أغسطس المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم المصري عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 30 أغسطس 2025، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، في إطار سلسلة حفلاته الناجحة التي شهدتها المدينة مؤخرًا.

ويُعد هذا الحفل المرتقب الثالث للهضبة في بيروت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ويأتي بعد غياب طويل دام نحو 15 عامًا عن الساحة اللبنانية، قبل أن يعود إليها وسط استقبال جماهيري واسع في السنوات الأخيرة.

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن التاريخ النهائي للحفل، أشارت مصادر إعلامية إلى أن التحضيرات جارية على قدم وساق، بانتظار استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، التي لا تزال تشهد اضطرابات متقطعة.

في سياق آخر، تصدر عمرو دياب مؤخرًا تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في إعلان جديد لصالح شركة بيبسي، بمشاركة نجله عبد الله، حيث قدّما معًا أغنية "يلا" من ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي تم طرحه خلال الأيام الماضية وحقق تفاعلًا واسعًا على المنصات المختلفة.

ويواصل عمرو دياب تعزيز حضوره الفني عربيًا، مستندًا إلى قاعدة جماهيرية ضخمة ونجاحات متتالية في مختلف المحطات الغنائية.