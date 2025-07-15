نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تطلق المهرجان الصيفي بالقاهرة والإسكندرية وتستعد لفعاليات القلعة الدولي 33 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فعاليات المهرجان الصيفي الذي يتواصل خلال شهري يوليو واغسطس على المسرح المكشوف بالقاهرة ولأول مرة بإستاد الإسكندرية، كما تستمر الاستعدادت لإقامة الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

تصريحات الدكتور علاء عبد السلام

وقال الدكتور علاء عبد السلام أن صيف الأوبرا 2025 يحمل مذاقًا جديدًا ليمثل احد مسارات الثقافة المصرية الهادفة لبناء الإنسان والارتقاء بالوعي الفني للمجتمع، وأضاف أنه تم الإتفاق مع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية على إقامة فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى بمدينة الثغر في استاد الإسكندرية لأول مرة وبالتعاون مع المحافظة وذلك لاستيعاب أعداد ضخمة من محبى الفنون والموسيقى باعتبار المدينة الساحلية مركزًا ثقافيًا وسياحيًا فريدًا وقبلة رئيسية للزوار خلال فصل الصيف، مشيرًا أن الفعاليات تنعقد فى الفترة من الأحد 27 حتى الخميس 31 يوليو.

وتابع أن الأنشطة الصيفية للأوبرا تعمل على اثراء المشهد الإبداعي وتعكس تنوع محتوى الساحة الفنية المصرية، مؤكدًا أنها تضم مجموعة من العروض الجذابة التى تجمع اشكال موسيقية وغنائية تراثية ومعاصرة، وأوضح أن عروض المسرح المكشوف تفتتح في التاسعة مساء الجمعة 18 يوليو وتستمر يوميًًا حتى الثلاثاء 22 يوليو وهي على التوالى حفل الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامي، الفنانة حنان ماضي وفرقتها، فرقة فؤاد ومنيب، ليلة موسيقى عربية، فرقة أيامنا الحلوة.

وذكر رئيس الأوبرا أن عروض المسرح المكشوف مستمرة خلال شهر اغسطس المقبل والذى يشهد أيضًا عقد الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أحد أبرز التظاهرات الابداعية في المنطقة العربية ومن اعرق فعاليات الأوبرا ويضم برنامج هذا العام مفاجات فنية متعددة للجمهور.