نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حل مشكلتك كأب".. نهال طايل توجه رسالة لـ إبراهيم سعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية نهال طايل على توجيه رسالة خاصة إلى الكابتن إبراهيم سعيد، وذلك على خلفية أزمته الأخيرة مع طليقته داليا بدر، مؤكدة أنه شخص هادئ تمامًا بعكس ما يتم تداوله عنه، معربة عن أمنيتها بأن يتواصل مع بناته ويجلس معهن لإنهاء الخلافات العائلية.



وقالت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديم برنامجها "تفاصيل"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "أنا عارفة إنك شخص هادي وعكس اللي بيتقال عنك، وبتمنى إن صوتي يوصل لك، وعارفة إنه هيوصلك.. اتصل ببناتك، واقعد معاهم، وحل مشكلتك كأب، وقول لهم أنا مش حابب أبقى خصمهم لا في الدنيا ولا في الآخرة".



وأضافت نهال طايل أن الخلافات والقضايا المرفوعة بين إبراهيم سعيد وطليقته داليا بدر يجب أن تنتهي فورًا، مشددة على أن مصلحة ابنتيهما فوق كل اعتبار، قائلة: "البنات كبروا في السن، ومينفعش يتعرضوا لأي مضايقات من أصدقائهم بسبب المناوشات دي، أنا بقول الكلمتين دول وأجري وثوابي على الله".



واختتمت الإعلامية نهال طايل رسالتها قائلة: "بناتك زعلانين منك، حافظ على شكلهم قدام زمايلهم، خليك زي أي أب بيسامح وبيحافظ على ولاده، وفي كتير زيك.. لم شملك واقعد معاهم وحافظ عليهم لأنهم سندك في الدنيا بعد ربنا".