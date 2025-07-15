قصور الثقافة تكرم أفضل المواقع الثقافية لعام 2024 في احتفالية بروض الفرج

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أحمد جودة - القاهرة -

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية فنية على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، لتكريم أفضل المواقع الثقافية لعام 2024، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم التميز وتعزيز الأداء الثقافي.

تكريم أفضل المواقع الثقافية لعام 2024

شهد الحفل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة منال علام رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين السابق ورئيس لجنة تحكيم المسابقة، ولفيف من قيادات الهيئة إلى جانب مديري المواقع الثقافية الفائزة.

وفي كلمته، نقل الكاتب محمد ناصف تحيات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتمنياته باستمرار التميز والتطور للمواقع الثقافية في مختلف المحافظات، موجها الشكر لرئيس الهيئة وقياداتها على جهودهم المتواصلة في دعم الأنشطة الثقافية.

وأشار ناصف إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمتلك إرثا يمتد لأكثر من 80 عاما من العطاء الثقافي على أرض الوطن، مؤكدا أن الهيئة كانت وما زالت حجر الزاوية في منظومة العمل الثقافي، ووصفها بـ "حصان طروادة للثقافة المصرية"، نظرا لدورها الرائد في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وهنأ نائب رئيس الهيئة المواقع الفائزة، داعيا إلى مواصلة التطوير والانطلاق نحو آفاق أرحب في المستقبل.

بدأت الفعاليات بتكريم الدكتورة منال علام، ومنحها درع الهيئة تقديرا لدورها في لجنة تحكيم المسابقة. تلا ذلك إعلان الفائزين، حيث فاز قصر ثقافة الأنفوشي بفرع ثقافة الإسكندرية بجائزة "أفضل قصر ثقافة"، وبيت ثقافة تمى الأمديد بفرع ثقافة الدقهلية بجائزة "أفضل بيت ثقافة"، فيما حصلت مكتبة الأدهم بفرع ثقافة البحيرة على جائزة "أفضل مكتبة ثقافية"، وقد تم تسليمهم درع الهيئة وشهادات تقدير.

أبرز الجوائز

كما منحت جوائز خاصة لعدد من المواقع تقديرا لتميز أنشطتهما الثقافية والفنية.

استهل الحفل بالسلام الوطني، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز إنجازات المواقع الثقافية الفائزة، ثم قدمت فرقة القاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة المايسترو عادل مدبولي باقة من الأغنيات الوطنية والطربية، منها: "حبايب"، "قدها"، "قلبي سعيد"، "قالوا إيه"، "ساعة اللمة"، "شوفوا مصر عاملة إيه"، "لسه فاكر"، "طوبة فوق طوبة"، "طريقي"، و"شكرا متكفيش"، إضافة إلى أغنية "اليوم الحلو ده".

وقدمت المطربة رشا فتحي فقرة غنائية شدت فيها بأغنية "أقوى من الزمان"، واختتم الحفل بعرض مميز لفرقة القاهرة للفنون الشعبية بقيادة العربي محمد، قدمت خلاله عددا من الاستعراضات الغنائية والفلكلورية.

وقد حضر الحفل كريمة بدوي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، أميمة مصطفى رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة، د. نهى نبيل مدير عام إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، د. ابتهال العسلي مدير عام فرع ثقافة القاهرة، هالة زين مدير عام الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات، ياسمين ضياء مدير عام فرع ثقافة الفيوم، شاهيناز عطية مدير عام العلاقات العامة، ومحمد الشحات مدير قصر ثقافة روض الفرج.

وعلى هامش الفعاليات، أقيم معرض لمنتجات نادي المرأة بالقصر، إلى جانب معرض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.