تامر حسني يفي بوعده ويطرح "لينا معاد".. ألبوم صيفي مليء بالمفاجآت والتعاونات القوية

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة طال انتظارها من جمهوره، أطلق النجم تامر حسني ألبومه الجديد بعنوان "لينا معاد" رسميًا اليوم، ليتصدر منصات الاستماع ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

يضم الألبوم المنتظر مجموعة متنوعة من الأغاني التي تحمل توقيعه المميز، بمزيج من الرومانسية والدراما والإيقاعات السريعة، ويعد واحدًا من أبرز الأعمال الغنائية في صيف 2025.

تأجيل مفاجئ وتأهب جماهيري

كان من المقرر أن يُطرح الألبوم يوم 10 يوليو، لكن تامر أعلن عبر صفحاته الرسمية عن تأجيل الإصدار إلى 15 يوليو بسبب انقطاع الإنترنت في مصر، مؤكدًا حرصه على أن يحظى الجمهور بتجربة استماع كاملة على كافة المنصات الرقمية دون مشكلات تقنية.

15 أغنية متنوعة تلامس كل المشاعر

يضم الألبوم الجديد ما يقرب من 15 أغنية، تم اختيارها بعناية لتعكس تنوعًا موسيقيًا واضحًا، وتشمل أنماطًا من الغناء العاطفي، الشعبي، الدرامي، والإلكتروني العصري.

وقد عمل تامر حسني على هذا الألبوم لأكثر من عامين، ليخرج بأعلى جودة إنتاجية ممكنة، سواء على مستوى التوزيع أو الصوت.

"لينا معاد" يتألق بديو استثنائي مع الكينج محمد منير

من أبرز مفاجآت الألبوم أغنية "الذوق العالي"، التي جمعت تامر حسني بالفنان الكبير محمد منير، في تعاون غير مسبوق أثار ضجة منذ لحظة إعلان البرومو. الأغنية حققت مشاهدات ضخمة فور طرحها، وصعدت بسرعة إلى الترند على يوتيوب وتيك توك.

أغنيات تصدرت التريند قبل طرح الألبوم

طرح تامر خلال الأسابيع الماضية عددًا من الأغاني كـ "سينجل" تمهيدًا للألبوم، من بينها:

• "حلال فيك": من فيلمه الأخير Restart

• "المقص": بالتعاون مع رضا البحراوي

• "حبيبي تقلان": ديو مع الفنان علي فتح الله

• "ملكة جمال الكون": بمشاركة الفنان الشامي

وقد حازت هذه الأغنيات على إعجاب واسع من الجمهور، مما زاد من التشويق لباقي الألبوم.

تعاونات نسائية لافتة في الألبوم

يشهد الألبوم حضورًا نسائيًا مميزًا، حيث تعاون تامر مع:

• آية سليم في أغنية "حبك لو غلطة"

• جنا الأشقر في "لينا معاد"

• قمر اللبنانية في أغنية "الأنوثة الطاغية"

كل أغنية تحمل نكهة خاصة، جمعت بين الصوت الأنثوي الحالم، وأداء تامر الغنائي المتزن والمشبع بالعاطفة.

فريق عمل قوي خلف الكواليس

شارك في كتابة وتلحين وتوزيع أغاني الألبوم نخبة من أبرز الأسماء في الوسط الفني، منهم: الشاعر أحمد المالكي، الملحن عمرو الشاذلي، الفنان رامي جمال، الشاعر أحمد السلام، الموزع علي فتح الله

وتظهر بصمتهم بوضوح في تنوع الألحان وتوازن الكلمات مع الموسيقى الحديثة.

حفل ضخم في العلمين الجديدة احتفالًا بالألبوم

من المقرر أن يحيي تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 25 يوليو في U Arena بالعلمين الجديدة، كأول عرض مباشر للأغاني الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الصيفي.

ويتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا هائلًا، خاصة بعد حالة التفاعل الكبيرة التي أحدثها الألبوم على السوشيال ميديا.

ألبوم "لينا معاد" لا يعد فقط عودة قوية لتامر حسني، بل تأكيد جديد على استمراريته كنجم متجدد يواكب العصر ويعرف كيف يخاطب جمهوره باحتراف.



