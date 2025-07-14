غادة إبراهيم لسيرا إبراهيم: فنانة تعاملت بغرور شديد.. وممدوح عبد العليم أنقذني من كواليس مسمومة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حلّت الفنانة غادة إبراهيم ضيفة على برنامج "إسمعني شكرًا"، الذي يُعرض عبر منصة يوتيوب، وتقدّمه الإعلامية سيرا إبراهيم، في حلقة إستثنائية كشفت خلالها العديد من أسرار حياتها الفنية والخاصة، كما تحدثت بصراحة عن علاقتها بزملائها، وتجربتها مع المسرح، وتفاصيل زواجها المرتقب، بجانب دفاعها عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، واتخاذها إجراءات قانونية حاسمة ضد مذيعة تنمرت بها وحرضت عليها على الهواء.

محمد رجاء آمن بيا.. و"نص الشعب اسمه محمد" كان بوابتي في رمضان

كشفت غادة عن كواليس مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان الماضي، قائلة: "يجب أن أشكر المؤلف العظيم أستاذ محمد رجاء، هو من رشّحني للدور وكان مؤمنًا بى جدًا. حين رشحنى للمخرج والشركة المنتجة، رحبوا بمشاركتي، رغم أن رانيا يوسف كانت تؤدي دور شقيقتي في العمل وببننا مشاحنات، لكنها صديقتي وحبيبتى منذ أكثر من ٢٠ عامًا".

وأضافت: "المسلسل مكتوب بشكل ممتاز، ومحمد رجاء لديه أيضًا مسلسل (ظلم المصطبة) وفيلم (الرحلة ٤٠٤) الذي رشح للأوسكار ونالت عنه منى زكي جائزة أفضل ممثلة، كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل تأليف فهو مؤلف موهوب، لكن لم يأخذ حقه إعلاميًا حتى الأن ".

فنانة مغرورة كادت تفسد عليا التصوير.. وممدوح عبد العليم أنقذني

كشفت عن تجربة غير مريحة في أحد المسلسلات القديمة، قائلة: "كانت هناك فنانة تعامل الجميع بغرور شديد، لكن الحمد لله لم يكن بيني وبينها أي مشاهد مباشرة، إذ كنت أعمل مع الفنان الكبير الراحل ممدوح عبد العليم، وحمدت الله أن مشاهدنا لم تتلاقى".

قالت غادة: "عملت مع أسماء عظيمة مثل الراحل محمود ياسين، والأساتذة عادل أدهم وحسين فهمى ويحيي الفخرانى ونجاح الموجي وأحمد ماهر ومؤخرًا عصام عمر، وكلهم فنانين كبار تعلمت منهم الكثير".

تحدثت عن قصة انتشار لقبها الجديد، قائلة: "في فترة كنت أُصوّر لقاء في تأبين العظيم أستاذ محمود ياسين، والتقط لي زميل صحفي فيديو وأنا في فورما تصوير، وقال لي إن الفيديوهات التي أظهر فيها تُشاهد كثيرًا. قلت له: (أنا ممثلة.. عندي دور حلو بعمله، ولو مفيش دور بكون في بيتي)".

وتابعت: "قلت له (أنا كاريزماتيك) والكاريزما دى من عند ربنا هذه الجملة أصبحت تريند، واستخدمتها لاحقًا هند صبري وفنانات كثيرات، كما جعلها الكاتب والمؤلف حمدي نوار عنوانًا لتريند جديد فى أغنيتى القادمة "كاريزماتيك " والناس الآن تناديني بـ(غادة الكاريزماتيك) أو (النجمة الكريزماتيك)، والجمهور أطلق عليا لقب تريند مصر".

المسرح حبي الأول.. وجمهور إسكندرية شالني على كفوف الراحة

صرّحت غادة: "المسرح هو الأقرب إلى قلبي، خاصة أنني شاركت في عدة أعمال من إنتاج وزارة الثقافة، وطُفنا بها محافظات مصر، وافتتحنا مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية بعد تجديده. جمهور الإسكندرية له مكانة خاصة جدًا، كانوا يظلون معنا بعد انتهاء العرض حتى الثانية صباحًا لالتقاط الصور معنا".

قالت غادة: "أنا أحب شيرين عبد الوهاب من أول أغنية لها (آه يا ليل). الحب لا يتجزأ، ومهما مرت بأزمات لن أتخلى عنها. دعمتها من قلبي، وأنا الوحيدة التي شكرتني على إنستجرام، رغم أن كثيرين دعموها لكن هي شعرت بمن كان حقيقيًا".

وأضافت: "في عز أزمتها قدمت اربعة أغانى كسرت الدنيا، وأحيت حفلة (ليلة الدموع) بنجاح باهر، وبرغم التعب الظاهر على ملامحها في حفلة المغرب. شيرين فنانة عظيمة وتملك طاقة حب كبيرة".

قالت: "جمالي ساعدني في بداياتي، لكنه ظلمني عندما حاول البعض حصري في أدوار الإغراء أو السكرتيرة أو الزوجة الثانية. حتى حين قدمت أدوارًا صعيدية، كانوا يطلبون مني تغميق لون بشرتي! لكن في أفلام مثل (حائط البطولات) و(حبيبتي من تكون) عملت دون مكياج تمامًا وحصلت على جوائز" دولية.

شعرت فيها بالقرب من ربنا كانت في عام ٢٠١٦، بعد ما اتعرّضت لظلم شديد من طليقي، وامرأتين تدخلوا في حياتي وأفسدوها بالكامل. وقتها كان طليقي يشغل منصب رئيس الرقابة، وبعد تصويري حلقة من برنامج (شيخ الحارة)، قام بسحبها بالكامل نكاية في …

وأضافت: "ندمت جدًا، وكنت في حالة إنسانية صعبة، لحد ما قابلت ست كبيرة في السن نصحتني بالصلاة والصيام، ومن هنا بدأت أرجع لربنا وأركع له من قلبي، وأحسبن على كل اللي ظلمني".