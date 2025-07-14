بإطلالة ذهبية.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة سيرين عبد النور عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث جلسة تصوير لها من البحرين.

أحدث ظهور لـ سيرين عبد النور

وأطلت سيرين عبد النور في جلسة التصوير بفستان ذهبي اللون مكشوف الكتفين أبرز أناقتها، ووضعت مكياج يبرز ملامحها.

اخر اعمال سيرين عبد النور

وكان اخر اعمال سيرين عبد النور هو مسلسل "النسيان"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب عدد من نجوم الدراما اللبنانية، من بينهم قيس شيخ نجيب، يورغو شلهوب، كارول الحاج، فادي أبي سمرة، سامي أبي حمدان، وسهير صالح، وهو من تأليف شادي كيوان وإخراج الفوز طنجور.

وايضا أغنية "عاملّن عقدة"، التي طرحتها مؤخرا عبر قناتها على YouTube، وهي من كلمات منير بو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع باسم رزق.

تفاصيل أغنية "عاملّن عقدة"

وصورت سيرين عبد النور أغنية "عاملّن عقدة" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج جو بو عيد، وظهر معها في الفيديو كليب الفنان السوري يزن السيد.

كلمات أغنية "عاملّن عقدة"

"عاملّن عقدة لكلّ البنات

كلّ وحدة بتحبّك أنت بتتركا

وجايي لعندي بنفس الحركات

تتعلّق روحي فيك وفجأة تتركا

بدّك تحلم عا قدّك

وما تفكّر شو ما بدّك

توصلّو قادر توصلّو

مش رح توصل لشي

على وضعك روق شويّي

جايي تلعبها عليّي

وفكرك تاخد منّي يلّي

مش بسهولة بعطيه"