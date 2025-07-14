إبنة إبراهيم سعيد عن دعوى حضانة والدها: 'لسه فاكر أن عندك بنات'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت جوليا ابنة الكابتن إبراهيم سعيد، عن الخلافات التي نشبت بين والدها والدتها، مردفة بأن شقيقتها دخلت إحدى المستشفيات منذ عام ونصف وأصيبت بمرض مناعي في الجلد وعندما اتصلت بوالدها عرض عليها أن تتنازل والدتها عن جميع القضايا وحقوقها وبعدها سيهتم بشقيقتها.



وتابعت جوليا إبراهيم سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أنا حزينة من اللي بيحصل لنا، ومش عارفة أنزل الشارع أو أشوف صحابي بسبب الكلام اللي بيتقال عننا، والناس بتتفرج علينا، ومحدش كان يعرف عننا حاجة زي أي بنت عادية، والفيديو اللي عمله والدي ضايقني جدا وصحابي هما اللي بعتوه ليا".



وأوضحت جوليا، أنها تقيم مع والدتها في شقة إيجار داخل فيلا، وبخصوص دعوى ضم الحضانة فهي ترفض أن تنتقل للعيش معه، بل ستعيش مع والدتها، معقبة: "مش بعد العمر ده كله هتفتكر أن ليك بنات".



وأختتمت جوليا حديثها موجهة رسالة لوالدها:"مش خايفة من اللي بيحصل ده، ولو مخدناش حقنا هناخده عند ربنا في الآخرة".