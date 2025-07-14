في أول ظهور لها.. ابنة إبراهيم سعيد تنهار من البكاء على الهواء

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت جوليا ابنة الكابتن إبراهيم سعيد، أنها حزينة من تصرفات والدها وتعبت كثيرًا من الأزمات المستمرة بينه وبين والدتها، معقبة "أنا تعبت من المشاكل دي، وخلاص إحنا كبرنا وبقينا في جامعات، وحقي هيجيلي في الدنيا والآخرة".

وتابعت جوليا إبراهيم سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها حزينة للغاية من والدها، فيما دخلت في مرحلة من البكاء قائلة:"أنا زعلانه منه جدًا، الحوار اللي مأثر فيا جدًا إني مش هقدر أعمل معاه حاجة، أنا مش مسامحة ومش هسامح هو خصيمي يوم القيامة، وكان بيوحشني كتير وكنت بتضايق لأني بشوف أب مع بنته مع بعض ولكن مع الوقت كنت بقول لنفسي هيجييلي الخير بعدين في الشغل أو مع زوجي".

وأشارت جوليا، إلى أن والدها لم يتصل بها في أي يوم من الأيام، والمشاكل التي حدثت ليس له أي داعي وكلامه غير صحيح ووقتها لو حاول أن يتقرب مني كنت سأعطيه فرصة مرة ثانية.