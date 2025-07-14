نانسي عجرم تكشف أسماء أغاني ألبومها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها بموقع انستجرام عن برومو أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "نانسي 11"، المقرر طرحه بتاريخ 17 يوليو الجاري.

أسماء أغاني ألبوم نانسي عجرم

وجاءت أسماء أغاني ألبوم نانسي عجرم كما يلي:( بدي قول بحبك، يا قلبو، أنا تبعني؟، غيرانين، طراوة، انسى، سيدي يا سيدي، لغة الحب، جاني بالليل، على علمي، أنا هفضل أغني).

اخر حفلات نانسي عجرم

سبق، وأحيت نانسي عجرم مؤخرا حفلا غنائيا في لندن، على مسرح "رويال ألبرت هول"، وظهرت بإطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها، وشهد الحفل تواجد ابنة نانسي عجرم إيلا بين الجمهور، وتداول جمهور نانسي عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو لها من الحفل.

آخر أعمال نانسي عجرم

وكانت آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنية طول عمري نجمة عبر إحدى المنصات الموسيقية، كلمات هاني عبدالكريم، ألحان الراحل محمد رحيم، وتوزيع ألكسندر مسيكيان وتُعد هذه الأغنية آخر ما لحّنه الموسيقار الراحل، وتقول كلماتها: "تلاقيك بتسهر عايش حياتك.. ولا حتى فيا بتفكر.. تلاقيك بتحكي عني لصحابك.. عن إني بعدك مش هقدر".

وايضا طرحت أغنيتها "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، لتضاف إلى قائمة أغنياتها التي تحقق نجاحًا واسعًا في العالم العربي. الأغنية تحققت مشاهدات عالية، مما يعكس حب الجمهور لأسلوب نانسي الخاص في الغناء.