محامي إبراهيم سعيد: 'طليقة موكله رفعت عليه أكثر من 22 قضية'

القاهرة - محمد ابراهيم - قال محمد رشوان محامي الكابتن إبراهيم سعيد، أن داليا بدر طليقة موكله رفعت عليه أكثر من 22 قضية وليست قضيتين كما قالت في المداخلة أمس، مردفًا أنها قامت بحبس والد بناتها.



وتابع محمد رشوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن داليا بدر ليست لها علاقة بزوجات إبراهيم فلماذا تذكر أسماؤهم في الوسائل الإعلامية ولا توجد مشاكل بينه وبين زوجاته، وداليا مطلقة من إبراهيم في عام 2009 وحصلت على جميع حقوقها الشرعية وهي تعلم ذلك بعقد إتفاق موجب بينهما.



وأردف محمد رشوان، إن إبراهيم سعيد تعثر ماديًا في عام 2022، ولكن بعد ذلك تبدلت أحواله للأفضل، وكان يصرف على بناته ويهتم بهم وهو يدفع لهم مصاريفهم الدراسية ودائمًا ما كان يزورهم، معقبًا بأن إبراهيم سعيد وقف بجوار طليقته في وفاة والدتها.

وأشار محمد رشوان، إلى أن داليا إبراهيم حجزت على شقة والدة إبراهيم سعيد ولكن طلبنا بوقف الحجز، رغم أن والدته وقفت كثيرًا بجوارها وكانت تعاملها معاملة طيبة للغاية وهي ذكرت ذلك، مناشدًا إياها بوقف المناوشات والبلاغات التي تقدمها في كل فترة وسلك طريق ودي لحل النزاع القائم بينهما.