أبرزهم السادة الأفاضل.. تعرف على أحدث أعمال أشرف عبد الباقي

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان أشرف عبد الباقي حاله من النشاط الفني بين السينما والدراما، خلال الفترة الحالية حيث يشارك في مسلسلين وفيلم.

فيلم السادة الأفاضل

ويشارك أشرف عبدالباقي في فيلم السادة الأفاضل، بطولة محمد ممدوح، من إخراج كريم الشناوي، تأليف مصطفى صقر، وهو فيلم بلاك كوميدي، ويضم في بطولته أيضًا طه دسوقي، انتصار، بيومي فؤاد، ومحمد شاهين، هنادي مهنا، علي صبحي، وآخرين.

مسلسل ولد وبنت وشايب

وايضا يستعد أشرف عبدالباقي في الفترة الحالية لتقديم تجربة درامية جديدة، تحمل إسم ولد وبنت وشايب، من إخراج ابنته زينة عبدالباقي، عن قصة محمد بركات، سيناريو أحمد الشماع والسيد عبدالنبي، والعمل بطولة ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، إنتصار، ومروان المسلماني، والمسلسل مكون من 10 حلقات فقط.

مسلسل على ضهر راجل

كما تعاقد أشرف عبدالباقي مؤخرا على مسلسل على ضهر راجل، بطولة كزبرة، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة وإنتاج مها سليم، ويجسد خلاله أشرف شخصية رجل وحيد يبحث عن عائلته، أما كزبرة فيظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية ورداني وهو شاب فقير يسعى للثراء، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد.

آخر أعمال أشرف عبدالباقي

وكان اخر اعمال أشرف عبدالباقي هو مسلسل قلبي مفتاحه الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا ملحوظًا، والعمل مكون من 15 حلقة، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبدالباقي، دياب، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، وعايدة رياض، تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

تفاصيل مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه كان يحمل في البداية اسم الحب كله، قبل أن يستقر صناعه على اسمه الحالي، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، وتقع أحداثه في حي العمرانية، ويقدم آسر ياسين خلال شخصية عزت وهو سائق أوبر، فيما تلعب مي عز الدين شخصية ميار طليقة دياب.