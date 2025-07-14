نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد المقبل.. أحمد عز ينتهي من تصوير " فرقة الموت" (خاص ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد عز وفريق عمل فيلم فرقة الموت من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج والتحضير ليكون جاهزا للعرض في عيد الفطر 2026.

وعلم دوت الخليج الفني من مصدر مقرب أن ينتهي تصوير العلم يوم الأحد المقبل في دولة المجر،.فيلم «فرقة الموت» هو عمل سينمائي مصري مرتقب من بطولة أحمد عز، إلى جانبه ثُلة من ألمع نجوم السينما، منهم آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أمينة خليل، وغيرهم. العمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، ويُصنَّف ضمن أفلام الأكشن والتشويق التاريخي، مستند إلى أحداث حقيقية في صعيد مصر خلال الأربعينات والخمسينات.

قصة الفيلم:

الفيلم يدور حول شخصية الضابط عمر (أحمد عز)، المكلف بتشكيل “فرقة الموت” السرية للقبض على “خُط الصعيد” (آسر ياسين)، وهو يجمع بين الأكشن والمطاردات المثيرة، مواكبًا للتفاصيل الاجتماعية والإنسانية لتلك الحقبة في مصر.

أعمال قادمة لـ أحمد عز:

ويذكر أن أنتهي أحمد عز من تصوير فيلم 7 Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ.التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيل، هناء الزاهد، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيره.

يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالمين.