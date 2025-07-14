القاهرة - محمد ابراهيم -

افتتح وزير الثقافة أحمد هنو المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ( ساسيرو ) بحضور عدد من المبدعيين وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة د.مدحت العدل الذي أهدي الوزير درع الجمعية تقديرًا لدعمه للجمعية.

وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين وتكريمه من قبل مجلس إدارة الجمعية

وقال وزير الثقافة في كلمته

"إسم الجمعية يدعو للفخر ويدل علي هوية مصر والجمعية مهمتها الحفاظ علي الكلمة واللحن الموسيقى

والجمعية تحافظ علي التراث الثقافي

أما مدحت العدل رئيس الجمعية أكد

افتتاح المقر علامةفارقة في تاريخ المبدعين والمقر ليس صرح إداري ولكن مرحلة جديدة من العمل الموسسيء لحماية الملكية الفكرية".



ونهدف من خلال الجمعية لحماية حقوق المبدعين

ونضع رؤية جديدة من الشفافية والعدالة لتطوير آليات التوزيع والرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن هذا العام هو عام الملكية الفكرية وهذه فرصة

وهذا المقر قلعة للدفاع عن حقوق المبدعين..



أما الشاعر جمال بخيت الرئيس الأسبق للجمعية قال أن الجمعية هي الأولي في الشرق الأوسط لحماية حقوق المبدعين ومنذ انشائها قبل 80عاما لم تتوان عن الوقوف مع أعضائها وطالب وزير الثقافة بدعم إحتفالية تقام في دار الأوبرا في سبتمبر القادم.