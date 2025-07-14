تعرف على موعد حفل محمد منير في مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - يتشوق الجمهور لـ أحدث حفلات الفنان محمد منير الذي من المقرر ان يحيها ضمن فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين.

موعد حفل محمد منير في مهرجان العلمين

ومن المقرر ان يحيي محمد منير الحفل يوم 16 أغسطس القادم، وذلك ضمن فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين والتى تحمل شعار العالم علمين.

الدورة الثالثة لمهرجان العلمين

تبدأ فاعليات الدورة الثالثة بدايةً من 18 يوليو الجاري، وتستمر حتى 29 أغسطس، وسيشارك العديد من نجوم الغناء في حفلات العلمين، أبرزهم أنغام التى ستتفتتح المهرجان بحفل غنائي يوم 18 يوليو الجاري، وسيشارك الهضبة عمرو دياب بحفل يوم 1 أغسطس، وأصالة يوم 7 أغسطس، تامر عاشور ومروان بابلو 8 أغسطس، رامي جمال يوم 16 أغسطس بجانب الكينج، ويجز يوم 22 أغسطس، وأخيرًا كاريوكي يوم 29 أغسطس.

أحدث اعمال محمد منير

ومن ناحية أخرى، ينتظر محمد منير طرح دويتو "الذوق العالي" الذي يجمعه مع نجم الجيل تامر حسني، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

اخر اعمال محمد منير

وكان اخر اعمال محمد منير هي اغنيه ملامحنا، التي طرحت عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب يوم 11 يونيو 2025، من كلمات هالة الزيات، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتخطت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة، في أقل من أسبوع، وتصدرت تريند مصرعلى يوتيوب.

وجاءت كلماتها معبرة عن تغير الإنسان في ملامحه ومشاعره، حيث يقول منير في جزء منها: كل أما نصور ملامحنا ملامحنا مش دايما بنكون هو إحنا أوقات بنبان نشبه روحنا وأوقات نتغير، واعتبر جمهور منير أن الأغنية تمثل عودة قوية له بعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية.