نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنات تطرح البوستر الدعائي لألبومها الجديد "ألوم على مين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة جنات عبر حسابها بموقع انستجرام، البوستر الدعائي لألبومها الجديد "ألوم على مين"، وذلك استعدادًا لطرح أغنياته خلال الأيام القليلة المقبلة.

جنات تطرح البوستر الدعائي لألبومها الجديد "ألوم على مين"

وتقدم جنات في ألبومها الجديد تجربة موسيقية متنوعة تمزج بين أنماط الدراما والمقسوم، بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين.

موعد طرح ألبوم "ألوم على مين"

ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بطريقة مختلفة، ويضم الألبوم 10 أغنيات حيث تُطرح أغنياته بشكل منفرد ومتتابع على مدار الشهر الجاري، وذلك بعد انتهائها من عملية الميكساج النهائي لجميع الأغنيات.

اغاني ألبوم "ألوم على مين"

ويضم الألبوم الأغاني التالية: "ألوم على مين" – كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين، واغنية "النص اللي يخص" – كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين، واغنية "مبسوطين" – كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين

واغنية "يما قالولي" – كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين، واغنية "توبة" – كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي، واغنية "أشيك واحدة" – كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، واغنية "من الليلة" – كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين

آخر أعمال جنات

وكان آخر أعمال جنات هو تتر مسلسل "ضل حيطة"، وجاء تحت عنوان “ضل حيطة”، والذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2025، وحقق صدى جماهيريًا واسعًا بفضل الأداء الصوتي المميز لجنات، وكلمات الأغنية التي لامست قضايا اجتماعية مهمة، لا سيما ما يتعلق بعلاقات الزواج والخذلان.