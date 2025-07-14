روبي ونجم الراب ليجي سي يحييان حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي يوم 18 يوليو

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد كل من الفنانة روبي ونجم الراب المصري الصاعد «ليجي سي - Lege Cy»، إحياء حفلًا ضخمًا في افتتاح أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن تقام حفل روبي وليجي سي يوم الجمعة المقبلة الموافق 18 يوليو، وسط حضور جماهيري ضخم من الجمهور، وسيكون الحفل من تنظيم سيد فتوح وأحمد صقر، الذين قدموا عدة حفلات ناجحة من قبل.

كما تفاجىء روبي جمهورها بالحفل بتقديمها مفاجآت وغنائها أعمال غنائية جديدة من ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما يقدم ليجي سي Lege Cy باقه من أمتع أغانيه التي يفضلها الجمهور.

وتعيش روبي حالة من الانتعاشة الفنية بالفترة الحالية حيث تستعد إلى طرح أغنيتها الجديدة التي تجمعها مع الفنان أحمد سعد بجانب تقديمها أكثر من حفلًا جديدًا ضمن حفلات صيف 2025.

بينما يحيي ليجي سي حفلًا في مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم 15 أغسطس المقبل على خشبة مسرح U-ARENA، ويشاركه الحفل نجم الراب الشهير مروان بابلو، في ليلة موسيقية فريدة تمثل ذروة فعاليات الأسبوع السادس من المهرجان.

يذكر أن كان آخر أعمال روبي الدرامية مسلسل «إخواتي»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025 حيث ضم العمل بجانبها كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح، وإنتاج شركة العدل جروب.