نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أمل إبراهيم والأدنداني ضيفا برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين الفنانة أمل إبراهيم ومحمد الادنداني، على شاشة قناة "الحياة" للحديث عن العديد من الأسرار والكواليس في حياتهما الفنية.

الفنانة أمل ابراهيم ضيفة عمرو الليثي في واحد من الناس

تفاصيل لقاء الفنانة أمل ابراهيم مع عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس

وتتحدث الفنانة أمل إبراهيم خلال اللقاء عن اسمها الحقيقي ووالدتها وأسرار حياتها الخاصة، وتكشف عن سبب حزنها الشديد من الفنانة فاتن حمامة وحقيقة عدم مشاهدة أفلامها، كما تتحدث عن فيلم الكيت كات وذكرياتها مع النجم محمود عبد العزيز، وعن أكثر الفنانين والفنانات قربا لها في الوسط الفني، وهل تعرضت للظلم خلال مسيرتها الفنية.

الفنان محمد الادنداني

الفنانة أمل ابراهيم

وفي نفس الحلقة يحل الفنان محمد الأدنداني يتحدث خلال اللقاء عن علاقته بالفنان إسماعيل ياسين ويقوم بغناء مونولوج له، كما يجيب على سؤال هل صحيح أنه قال "مش بحب علي الكسار لأنه أساء للنوبيين"، كما يلقي جزء من قصيدة شعر.