نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل كفوري يطرح "بعتذر منك" و"انتي بعيوني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح ملك الرومانسية النجم وائل كفوري، ثالث أغنيات ألبومه الجديد، "WK25" وهي بعنوان " بعتذر منك "، من كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان وتوزيع زياد بطرس، وأيضا طرح رابع أغنيات ألبومه وهي بعنوان "انتي بعيوني" كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع موسيقى بلال الزين.. والأغنيتين الأن على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الألبوم من إنتاج وائل كفوري ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.



كان قد كشف وائل كفوري عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن أغنيته الثالثة "بعتذر منك" ونشر كفوري عبر صفحته الرسمية على إنستجرام الفيديو الترويجي لها، وظهر كفوري وإلى جانبه الملحن زياد بطرس، وهما يؤديان مقطعًا من الأغنية بانسجام وتناغم واضح وتقول كلماتها:" القصة صارت مش بإيدي...يا حبيبة عمري الوحيدي...بعتذر منك".. وأرفق الفيديو بتعليقٍ جاء فيه:" #بعتذر_منك‬ قريبًا... الأغنية الثالثة...# WK25.

رد فعل الجمهور على أغنية “بعتذر منك”



وبعد أن طرح كفوري هذا الفيديو انهالت تعليقات الجمهور الذي عبر عن حماسه للاستماع لأغنية وائل كفوري الجديدة وكتب:" وأخيرًا"، " ع ناررر...يا ملك الرومانسية أنت"، " الملك"، " طول بالك علينا بعدا تك تك ما طلعت من راسنا"، " ارحم قلوبنا وائل" وغيرها من التعليقات.

“انتي بعيوني”



الأغنية الرابعة من ألبوم" WK25"، وهى أغنية لبنانية بعنوان "انتى بعيونى"، وتبدأ كلماتها: "انتي بعيوني بعيوني.. لو مهما كلّن لاموني بتبقي بعيوني.. وعدي إلك ما تخافي حبّك أكتر.. ولغيرك مش رح كون إنساكي شو مجنون.. حتّى النسيان حتّى النسيان.. حتّى النسيان مش رح ينسى بيتذكّر".

تفاصيل ألبوم وائل كفوري



يذكر أن وائل كفوري قد طرح، أولى أغنيات ألبومه الجديد، "WK25"، وهى "بدي غيّر فيكي العالم"، كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقى، روني باراك، وميكس وماسترينج علي رمضان.. وحققت نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة.. كما طرح، ثاني أغنياته وهى بعنوان " تك تك قلبي "، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس وماسترينج علي رمضان، وحققت نجاحًا كبيرًا أيضا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب في العديد من الدول العربية.