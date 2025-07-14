مواقف ساخرة وأحداث ضاحكة في المسلسل الكوميدي "ونسني" يوميًا على "MBC مصر2"

القاهرة - محمد ابراهيم - في تجربة جديدة ومُختلفة يجتمع عدد من نجوم الكوميديا الشباب من خلال الحلقات الكوميدية "ونسني"، التي يبدأ عرضها يوميًا على" MBCمصر2"، في تمام الثامنة مساءً بداية من "الليلة".

تفاصيل مسلسل “ونسني” الكوميدي

كوميدية "ونسني"، تدور أحداثها في إطار ساخر حول عدد من الشباب الذي يُطلقون تطبيق على الهاتف المحمول تحت إسم "ونسني" يحاولوا من خلاله تحقيق قدر من النجاح، ولكن بسبب نقص الخبرة تحدث لهم الكثير من الأزمات والمواقف الكوميدية اليومية.

مسلسل ونسني

مسلسل ونسني

مسلسل ونسني

فريق عمل مسلسل “ونسني”

مُسلسل "ونسني"، كتبه تامر فرح وورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه رامي رزق الله. وشارك في بطولته أحمد سلطان، محمود الليثي، سارة درزاوي، بسنت شوقي، حازم إيهاب، هنا غنيم وآخرين.

مواعيد عرض مسلسل “ونسني”

يُعرض مسلسل "ونسني على " MBCمصر" يوميًا من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 15 يوليو 2025.