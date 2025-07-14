نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية الفنان لطفي لبيب.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نُقل اليوم الفنان لطفي لبيب إلى إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث خضع للرعاية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت دخول القسم العلاجي، كما أُصدر قرار بمنعه من استقبال الزيارات في هذه المرحلة الحرجة، على أن يُترك التواصل لعائلته فقط.

لطفي لبيب

آخر أعمال لطفي لبيب

وكان آخر لطفي لبيب هو ظهوره كضيف شرف في فيلم “عنب” من بطولة أيتن عامر، والذي عُرض مؤخرًا فى السينما، ودار العمل في إطار اجتماعي كوميدي، وضم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، توني ماهر، وإلهام صفي الدين، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، من إخراج أحمد نور، والمنتج المنفذ مصطفى متولي.

نبذة عن لطفي لبيب

لطفي لبيب، الذي شارك في أكثر من 100 فيلم سينمائي و30 عملًا دراميًا، يترك إرثًا فنيًا بارزًا من خلال أدواره مع كبار النجوم، كما يُعد كاتبًا موهوبًا، حيث ألف أعمالًا مثل "الكتيبة 26" استنادًا إلى تجربته في الجيش خلال خطاب أكتوبر.

وقد تفاعل عدد من زملائه من مختلف الأجيال مع حالته الصحية، منهم طه دسوقي، محمود حميدة وأحمد عبد العزيز، الذين تواصلوا مع أسرته لتقديم الدعم والمواساة.