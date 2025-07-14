في ذكرى وفاتها.. تعرف على أبرز الأعمال الفنية في حياة أسمهان

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الأحد 14 يوليو ذكرى وفاة الفنانة أسمهان، التي وُلدت في 25 نوفمبر عام 1912، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1944، رحلت وتركت تاريخ حافل من الأعمال الناجحة والخالدة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن، ويعرض لكم " دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية لها.

أسمهان

نشأتها

وُلِدت أسمهان على متن باخرة كانت تقل عائلتها من تركيا إلى سوريا بعد خلاف بين والدها والسلطات التركية.

استقرت العائلة في جبل الدروز، حيث عاشوا حياة سعيدة حتى وفاة الأمير فهد، مما دفع والدتها للهروب إلى مصر بعد اندلاع الثورة السورية الكبرى.

مشوار أسمهان الفني

أخذت أسمهان منذ 1931 تشارك أخاها فريد الأطرش في الغناء في صالة ماري منصور في شارع عماد الدين بعد تجربة كانت لها إلى جانب والدتها في حفلات الأفراح والإذاعة المحلية، وراح نجمها يسطع في سماء الأغنية العربية، وصوتها ((السخي، الفياض بالشجو المرنان)) على حد قول كرم ملحم كرم، يفتن الأسماع ويغزو القلوب. آثر عن محمد عبد الوهاب قوله في أسمهان، وكانت في السادسة عشرة: «إن أسمهان فتاة صغيرة لكن صوتها صوت امرأة ناضجة». واسم أسمهان هو مأخوذ من الكلمة التركية من مقطعي اسم وهان المحرفة من كلمة خان وتعني الحاكم أو السلطان والجاه.

وفتحت الشهرة التي نالتها كمطربة جميلة الصوت والصورة أمامها باب الدخول إلى عالم السينما، فمثلت سنة 1941 في أول أفلامها انتصار الشباب إلى جانب شقيقها فريد الأطرش، وشاركته أغاني الفيلم. وفي خلال التصوير تعرفت إلى المخرج أحمد بدرخان ثم تزوجته عرفيا، ولكن زواجهما إنهار سريعًا وانتهى بالطلاق دون أن تتمكن من نيل الجنسية المصرية التي فقدتها حين تزوجت الأمير حسن الأطرش.