قبل طرحه بالسينمات.. كل ماتريد معرفته عن فيلم "درويش" لـ عمر يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الفنان عمرو يوسف طرح أحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "درويش"، يوم 13 أغسطس المقبل في مصر، و28 أغسطس في الوطن العربي، ويُعد الفيلم من الأعمال السينمائية المنتظرة هذا الصيف، حيث أنها تجربة مختلفة تجمع بين التشويق والدراما.

درويش

تفاصيل فيلم درويش

وينتمي فيلم درويش لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.

تفاصيل شخصية عمرو يوسف

ويلعب فيه الفنان عمرو يوسف دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة، الفيلم ينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.

النجم عمرو يوسف أكد أن رحلته مع درويش بدأت عندما قرأه منذ أربعة أعوام مع المؤلف وسام صبري وطلب منه الاحتفاظ بالنص لإنه قرر تقديمه، ليصلوا الصورة التي ترضيهم خصوصًا إنها شخصية ليست سهلة على الإطلاق يقدم عمرو من خلالها تقمص لأكثر من شخصية ينتحلها درويش خلال الفيلم فكيف تقدم شخصية متناقضة بين كونها نصاب ومحتال وتحولها لبطل شعبي في الوقت نفسه أنه بطل شعبي في صورة غير نمطية ربما يمكن مقارنتها بروبين هود أو أدهم الشرقاوي إن درويش شخصية ستعيش طويلًا مع الجمهور لأنها بطل من بينهم وليست لشخص غريب عنهم.