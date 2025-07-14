نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد يوجه رسالة لإعلامي محمود سعد.. والسبب أولى حلقات برنامج "سولد أوت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان هشام ماجد رسالة للإعلامي محمود سعد، بعد حضوره كضيف فيأولى حلقات الموسم الثالث من برنامج "سولد أوت"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "ماجد" صورة تجمعه بـ محمود سعد، وعلق عليها:" إستمتعت جدًا بحضوري كضيف في اولي حلقات الموسم الثالث من برنامج سولد أوت واتشرفت بحواري مع الإعلامي الكبير المحترم خفيف الدم أستاذ محمود سعد.. شكرا لصديقتي المنتجة يارة حسن وشكرا لكل القائمين علي البرنامج لمجهودكم لإخراج الليلة بالصورة الحلوة دي … وأخيرا شكرا للجمهور العظيم علي حضوركم وتفاعلكم الرائع..يا رب تكونوا اتبسطوا ".

آخر أعمال هشام ماجد



يذكر إن آخر أعمال هشام ماجد فيلم "اكس مراتي "، تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

أبطال إكس مراتي

فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.