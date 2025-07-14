نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر سيرين عبد النور للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة سيرين عبد النور تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن أحدث اغانيها “عاملن عقدة”، والتي قدمتها لجمهورها في الوطن العربى، حيث أطلقت الاغنية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان الدكتور هشام بولس، وتوزيع باسم رزق، وأخرج الكليب المخرج جو بو عيد، وحملت الأغنية طابعًا دراميًا جريئًا ممتزجًا بكوميديا خفيفة، تدور حول امرأة تواجه رجلًا يتلاعب بمشاعر النساء، فتتحداه بثقة وينتهي بهم الأمر بالزواج.

سيرين عبد النور

آخر أعمال سيرين عبد النور

يُذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور الدرامية كان مسلسل "النسيان"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب عدد من نجوم الدراما اللبنانية، من بينهم قيس شيخ نجيب، يورغو شلهوب، كارول الحاج، فادي أبي سمرة، سامي أبي حمدان، وسهير صالح، وهو من تأليف شادي كيوان وإخراج الفوز طنجور.