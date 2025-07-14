نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. لطفي لبيب يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان لطفي لبيب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نُقل اليوم إلى إحدى المستشفيات، حيث خضع للرعاية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت دخول القسم العلاجي، كما أُصدر قرار بمنعه من استقبال الزيارات في هذه المرحلة الحرجة، على أن يُترك التواصل لعائلته فقط.

لطفي لبيب

نبذة عن لطفي لبيب

لطفي لبيب، الذي شارك في أكثر من 100 فيلم سينمائي و30 عملًا دراميًا، يترك إرثًا فنيًا بارزًا من خلال أدواره مع كبار النجوم، كما يُعد كاتبًا موهوبًا، حيث ألف أعمالًا مثل "الكتيبة 26" استنادًا إلى تجربته في الجيش خلال خطاب أكتوبر.

وقد تفاعل عدد من زملائه من مختلف الأجيال مع حالته الصحية، منهم طه دسوقي، محمود حميدة وأحمد عبد العزيز، الذين تواصلوا مع أسرته لتقديم الدعم والمواساة.