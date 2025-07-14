نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مصيري يؤجل زفاف شقيقة أسماء أبو اليزيد.. "فات الميعاد" حلقة 22 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصلت الأحداث المشوّقة في مسلسل "فات الميعاد"، حيث شهدت الحلقة 22 العديد من الأحداث منها اضطرت بسمة، التي تؤدي دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، إلى اتخاذ قرار صعب بمطالبة شقيقتها "مارتينا عادل" بتأجيل موعد زفافها المقرر خلال أشهر قليلة.

و جاء ذلك بمساعدة والدها "محمود البزاوي"، من أجل التركيز على معركة الحصول على حكم بحضانة ابنتها ريم. ورغم حالة التردد والقلق التي انتابت شقيقتها بسبب التحضيرات الكاملة لحفل الزفاف، أكدت لها بسمة أن مستقبلها مع ابنتها أهم، وأن هذا القرار مصيري ولا يحتمل التأجيل.



أحداث مسلسل فات الميعاد

ينتمي مسلسل فات الميعاد إلى مسلسلات الـ 30 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث تبدأ القصة بحدث يبدو عاديًا، كأن تطلب زوجة الطلاق من زوجها باستحالة العشرة بينهما، ولكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتعاظم ويتفاقم أثرها على حياة كل أبطال المسلسل.



أبطال مسلسل «فات الميعاد»



ويضم مسلسل فات الميعاد بطولة الثنائي أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، ويشاركهما البطولة كل من أحمد صفوت ومحمود البزاوي ومحمد على رزق وسلوى محمد على وفدوى عابد وحنان سليمان ومحمد أبو داوود وولاء الشريف ومحمد السويسي وهاجر عفيفي والمسلسل من تأليف ناصر عبد الحميد وعاطف ناشد وإسلام أدهم، فيما أشرف على الكتابة محمد فريد، إخراج سعد هنداوي، مدير التصوير زكي عارف وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي.



قنوات ومواعيد عرض من مسلسل فات الميعاد



تذاع الحلقات مسلسل فات الميعاد، على قناة DMC في تمام الساعة الـ8 مساء، وتكون الإعادة الأولى للحلقة في تمام الساعة الـ2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرا، بينما تذاع الحلقات عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة الـ 11 مساء، بينما الإعادة تكون في تمام الساعة الـ 8 صباحا، وإعادة الثانية في تمام الـ 5 مساء.