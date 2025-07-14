نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى من كواليس "بتوقيت 28".. تجربة جديدة تجمع هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بدأ فريق عمل حكاية "بتوقيت 28" في وضع اللمسات الأخيرة لتصوير المشاهد المتبقية، تمهيدًا لعرضها خلال شهر أغسطس المقبل. ويشارك في بطولة الحكاية مجموعة من النجوم الشباب، على رأسهم هنادي مهنا التي تعود بعد فترة غياب، ويشاركها البطولة أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال.



قصة المسلسل



وتدور القصة حول مجموعة زملاء في شركة إنتاج بودكاست، تجمعهم علاقة قوية وعشرة سنوات طويلة، ويمرون بتفاصيل وأحداث إنسانية تتماشى مع الطابع العام للحكاية.

تفاصيل شخصيات المسلسل



تقدم هنادي مهنا شخصية "داليدا" مذيعة بودكاست، ومتزوجة من أحمد جمال سعيد الذي يقدم شخصية "مازن" صاحب الشركة، بينما يقدم يوسف عثمان شخصية "شريف" مخرج بودكاست وأفلام قصيرة، وتجسد نانسي هلال دور "ياسمين"، الصديقة المقربة.

ويشارك في بطولة الحكاية أيضًا كل من إيمان ناجي ومرام إسماعيل، وهي من تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، ومن إنتاج كريم أبوذكري.

آخر أعمال هنادي مهنا



والجدير بالذكر أن آخر مشاركات هنادي، كانت بمسلسل "عتبات البهجة" الذي تدور أحداثه حول رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

أبطال مسلسل عتبات البهجة



مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.