نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سوبرمان" الجديد يُحلّق عاليًا ثم يهوي سريعًا: هل فشل البطل قبل أن يبدأ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مفارقة غريبة وصادمة، تصدّر فيلم "Superman" الجديد عناوين الصحف بإيرادات افتتاحية ضخمة بلغت 123 مليون دولار، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا لصالح استوديوهات DC، ليُعلن بداية صاخبة لسلسلة "Gods and Monsters" تحت قيادة المخرج المثير للجدل جيمس جان… لكنّ المفاجأة الحقيقية لم تكن في الصعود، بل في الهبوط السريع الذي تلاه!

فبحسب تقرير Deadline، تراجعت الإيرادات في يوم السبت فقط إلى 37 مليون دولار، بانخفاض مذهل بنسبة 347% عن ليلة الافتتاح! وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول مدى صمود الفيلم في شباك التذاكر، وهل الجمهور بدأ يفقد الثقة في البطل الجديد قبل أن تنطلق رحلته فعليًا؟

الفيلم الذي يلعب بطولته النجم الصاعد ديفيد كورنسويت، أثار جدلًا واسعًا بسبب الأداء المختلف تمامًا لشخصية "سوبرمان"، والتي جاءت هذه المرة محمّلة بصراعات نفسية وتحديات وجودية. فبدلًا من القوة الخارقة فقط، نجد بطلًا مترددًا، ممزقًا داخليًا، ومتورطًا في أزمات مع نفسه ومع من حوله، في مواجهة شرسة مع عدوه اللدود ليكس لوثر (نيكولاس هولت)، بينما تعتمد القصة بشكل غير متوقع على دعم الصحفية لويس لين (رايتشل بروسناهان)… وحتى كلبه المخلص "كريبتو"!

رغم التراجع الكبير في الإيرادات، إلا أن ردود الأفعال النقدية جاءت إيجابية إلى حد بعيد. الصحفي برايان سودفيلد كتب: "يتألق Superman بروحه المرحة وحسه الفكاهي وأسلوبه المميز - إنه فيلم جريء ومخلص يُجسد روح البطل الأسطوري... بداية واعدة لعصر DC الجديد".

أما براندون ديفيد، فقد وصف كورنسويت بأنه: "نسخة استثنائية من Superman بصدقٍ ونقاء وبطولة ملهمة. تناغمه مع رايتشل بروسناهان مذهل ويشكّل قلب الفيلم".

وفي تغريدة لبودكاست Epic Film Guys، جاء الوصف أكثر حماسًا: "لقد فعلها جيمس جان… فيلم Superman يُحلّق عاليًا، نابض بالحياة، مليء بالأمل والإثارة... هذا هو سوبرمان الذي انتظرناه طويلًا".

لكن مع كل هذا الاحتفاء النقدي، يظل الشارع السينمائي منقسمًا: هل ينجح الفيلم في الصمود واستعادة زخمه؟ أم أن الجمهور لا يزال يحنّ إلى صورة سوبرمان الكلاسيكي، بعيدًا عن التركيبة النفسية الثقيلة؟

بين من يراه نقلة نوعية في مسار أفلام الأبطال الخارقين، ومن يعتبره "تجربة فلسفية زائدة عن اللزوم"، يبدو أن "Superman" الجديد لن يمر مرور الكرام… سواء حلق أم سقط، فهو بالتأكيد أثار عاصفة لن تهدأ قريبًا.