نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل حفل كايروكي في لبنان إلى 9 أغسطس بسبب ظروف خاصة بالفريق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كان من المقرر أن يُحيي فريق كايروكي حفلًا غنائيًا في لبنان يوم 11 يوليو الجاري، إلا أنه تم الإعلان عن تأجيل الحفل ليُقام في 9 أغسطس المقبل، وذلك نتيجة ظروف خاصة بأعضاء الفريق. وبذلك ينتقل موعد الحفل من شهر يوليو إلى أغسطس، مع بقاء مكانه كما هو.



أحدث حفلات كايروكي في استاد القاهرة

في أمسية فنية لا تُنسى، أشعل فريق كايروكي أجواء استاد القاهرة بحفل جماهيري ضخم حضره أكثر من 60 ألف شخص، حيث حمل الحفل رسائل تضامن قوية مع أهالي غزة.



وبدأ الفريق فقراته بعرض مؤثر لصور شهداء فلسطين على الشاشات العملاقة، تخللته رسائل صوتية مؤثرة من أطفال غزة، أبرزها رسالة الطفلة لينا الظاهر ذات السبعة أعوام، والتي لامست قلوب الحاضرين. وتفاعل الجمهور بقوة مع هذه اللفتة، رافعين شارات النصر ومتوشحين بالكوفية الفلسطينية، بينما قدم الفنان أمير عيد أغنية "تلك قضية" في لحظة حملت الكثير من المشاعر والدلالات.

تجربة سينمائية جديدة لـ أمير عيد

ويواصل أمير عيد تصوير فيلم أحلام سلطان المنسي، يجسد دور مطرب شعبي في كبارية خلال الأحداث.

فيلم أحلام سلطان المنسي

ويشارك في بطولة فيلم أحلام سلطان المنسي: أمير عيد، باسم سمرة، الفلسطينية ياسمين المصري، كامل الباشا، أحمد عصام السيد، فراس سعيد، محمد عبدالعظيم، تأليف وإخراج محمد ناير.



ويذكر ان أمير عيد ظهر لأول مرة في السينما بـ فيلم "لما بنتولد" عام 2019، والذي شارك في بطولته إلى جانب عمرو عابد، سلمى حسن، محمد حاتم، وبسنت شوقي، من تأليف نادين شمس وإخراج تامر عزت.



آخر أعمال أمير عيد



وكان آخر أعمال أمير عيد هو مسلسل دواعي السفر، الذي دارت أحداثه في إطار نفسي تشويقي حول علي، ويتكون من 10 حلقات فقط، وشاركت المؤلفة مريم نعوم فيه كممثلة للمرة الأولى.