نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البداية مع مستنيك ..هشام جمال يكشف تفاصيل مشروعه الفني مع حسين الجسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان والمنتج هشام جمال عن أول تعاون غنائي ضخم يجمعه بالنجم الإماراتي حسين الجسمي، مؤكدًا أن العمل الجديد يُمثل تجربة فنية مختلفة تمامًا، ومن المقرر أن يتم إطلاق أولى أغانيه اليوم .

وقال هشام جمال في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام:

"سمعت صوت الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة.. ومش فاكر من بعد اللحظة دي إني سمعت صوت مغني عجبني أكتر من صوته اللي ملوش شبه!"

وأضاف:

"خلال السنين اللي فاتوا كان عندي الحظ إني اشتغل مع أخويا الفنان الكبير والإنسان الراقي حسين الجسمي في كذا عمل، والحمد لله نجحنا فيهم مع بعض."

وأوضح هشام أن التعاون الجديد مختلف تمامًا، قائلًا:

"المرة دي الموضوع مختلف تمامًا، وإحنا بنطلق أول اليوم ليه من فترة كبيرة، وهو أول مشروع بنتعاون فيه بالحجم ده، وأقدر أنفذ الرؤية الفنية الخاصة بيا وبفريق Roznama، لموهبة في رأيي هي الأهم في الشرق الأوسط."

وتابع:

"كل أسبوع إن شاء الله هتسمعوا أغنيتين، وفي مفاجأة حلوة أوي أوي هتشوفوها في أغنية *مستنيك* بكرة إن شاء الله الساعة 6 مساءً."

واختتم جمال منشوره برسالة للجمهور قال فيها:

"أتمنى التجربة المختلفة اللي هتبدأ بكره تعجبكم ".

أغنية فستانك الأبيض



كليب أغنية "فستانك الأبيض" للفنان حسين الجسمي من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال تريند "يوتيوب" وذلك بعد طرحه بأيام قليلة وقد جاء الفيديو يحمل مقاطع من حفل الزفاف، موقع وتعد أغنية "فستانك الأبيض" هي إهداء من هشام جمال إلى ليلي زاهر احتفالًا بزفافهم وجاءت الأغنية تحمل اسم "ليلي، كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.



كلمات أغنية "فستانك الأبيض" لـ حسين الجسمي



خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها، خطوة ورا خطوة بقربلك، جايلك عشان افرح قلبك، وعمري اللي كان قبل ماقابلك مش حسب ايامه من قبلك، فستانك الابيض اللي هياخد منك حته، وعشان اليوم ده رسمت وعملت مليون خطه، والناس والدنيا بتعزف زفة، وقالوا الشعر عن ليلى وكتبوا في سحرها دواويين، وأنا وليلى بقينا لبعض في دنيتنا سوا عايشين ".

آخر أعمال هشام جمال



وكانت آخر أعمال هشام جمال الإنتاجية فيلم تسليم أهالي، وقام ببطولته دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، وعمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، محمد ممدوح، وأحمد فتحي، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي.