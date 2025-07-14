نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الذوق العالي”.. تفاصيل ديو محمد منير وتامر حسني المنتظر في 15 يوليو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة روتانا عن استعدادها لطرح أغنية "الذوق العالي"، وهي ديو غنائي يجمع لأول مرة بين الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، في تعاون فني استثنائي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

تفاصيل أغنية الذوق العالي

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وماسترينغ هاني محروس، وتُطرح رسميًا يوم 15 يوليو الجاري عبر المنصات الرقمية ضمن ألبوم لينا ميعاد لتامر حسني.

وجاء إعلان روتانا وسط ترويج واسع عبر السوشيال ميديا، حيث وصفت العمل بـ "ديو الكبار"، وسط حماس كبير من جمهور النجمين الذين يترقبون هذا اللقاء الغنائي النادر بين جيلين من رموز الأغنية المصرية والعربية.

تفاصيل ألبوم لينا ميعاد





سبق وطرح تامر حسني أول 3 أغاني من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الأولى "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت لتامر حسني ويشاركه في الغناء رضا البحراوي، وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري، والأغنية الثانية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الرابعة "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.





أحدث أعمال تامر حسني

ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.